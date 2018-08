Omstreden militairen doen nu zélf aangifte tegen ‘vernederde' collega’s

Negen militairen van de kazerne in Schaarsbergen die vorig jaar in opspraak kwamen omdat ze stelselmatig drie collega’s zouden hebben vernederd, aangerand, mishandeld en bedreigd doen aangifte tegen de slachtoffers zelf. De ontberingen zijn volgens hen van A tot Z verzonnen.

De gepeste collega’s behoorden tot de mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade en deden vorig jaar november in de media uitgebreid hun verhaal over hoe zij naar eigen zeggen kapot waren gemaakt door collega’s bij defensie.

Een van hen was structureel gekleineerd en vernederd. Collega’s pisten over hem heen. Zouden hem hebben gedwongen om drugs te gebruiken en meermaals anaal hebben verkracht. Ook hield een collega een wapen op zijn hoofd toen hij weigerde de wapens van de hele groep te poetsen. Ze gaven hem zelfs de opdracht om een theedoek uit de leeuwenkuil in Burgers Zoo te halen.

Twee andere militairen verklaarden dat zijzelf tijdens een ontgroeningsritueel een vinger in de kont kregen gestopt.

Schok

De onthullingen leidden tot een schok binnen en buiten de krijgsmacht. Van hoog tot laag in de organisatie en in de politiek kregen de slachtoffers bijval; dit gedrag was onacceptabel. Het OM startte een strafrechtelijk onderzoek.

De tien groepsgenoten die in meer en mindere mate verantwoordelijk zouden zijn voor de ontberingen hebben altijd hun mond gehouden, maar waren verbijsterd over wat zij over zich heen kregen.

Bericht gaat verder onder de foto

Volledig scherm Advocaat Michael Ruperti © ANP

Zij herkenden zich vanaf dag één al niet in de beschuldigingen en hebben in hun verhoren ook altijd ontkend, laat advocaat Michael Ruperti weten. Hij staat met collega Frezia Aarts zes van de tien beschuldigde militairen bij.

Nu de marechaussee het onderzoek heeft afgerond, is hun nog duidelijker geworden dat het verhaal van de slachtoffers rammelt, aldus Ruperti. Ze doen daarom aangifte tegen de drie slachtoffers zelf en verwijten hen smaad en laster en het doen van een valse aangifte.

Belachelijk

,,Een van de slachtoffers zegt dat hij door meerdere mensen anaal is verkracht, maar hij noemt slechts een naam en verder niet. Het leeuwenkuilincident is helemaal te belachelijk voor woorden. In het dossier blijkt uit helemaal niets dat dit daadwerkelijk is gebeurd.’’

Ook het ‘vinger in de kont’-incident leggen de slachtoffers volgens Ruperti nu heel anders uit dan toen het gebeurde. Er is namelijk een filmpje van en daarop is precies te zien hoe het is gegaan.

,,De rechercheurs die de beelden hebben bekeken, schrijven in het dossier onder meer dat een van de vermeende slachtoffers lacht en hierop zegt: 'Hé, ik doe niets. Je moet hem wel erin duwen. Kom op.' Hij moedigt het dus zelf aan.’’