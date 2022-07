Omstreden neuroloog Jan Bonte opgepakt voor lekken identiteit undercoveragenten

De omstreden neuroloog Jan Bonte is gisteren bij zijn woning opgepakt op verdenking van doxing. De 50-jarige coronascepticus uit Dalfsen (Overijssel) zou op sociale media de identiteit van één of meerdere undercoveragenten bekend hebben gemaakt. Zijn account op Twitter, gevolgd door bijna 25.000 mensen, is door de politie offline gehaald.

Bonte zou gisteren op sociale media een klopjacht hebben geopend op politieagenten die werden ingezet bij de uit hand gelopen boerenprotesten. In een van zijn tweets noemde de activistische neuroloog een agent bij volledige naam. ‘Leuk dat je er morgen weer bij bent (...). Vergeet je boksbeugel en je bivakmuts niet?’, schreef Bonte op zijn Twitteraccount, dat inmiddels is verwijderd. ‘Misschien krijg je wel een koekje: met wat stikstof. En een scheutje ammoniak in je koffie.’

De politie wil de naam van Bonte niet bevestigen, maar zegt wel dat een 50-jarige man uit Dalfsen is aangehouden als verdachte van bedreiging op social media. ,,Door snel digitaal onderzoek kon worden achterhaald wie achter het account zat waarop de berichten waren gedeeld. En kon korte tijd later in Dalfsen tot aanhouding worden overgegaan”, laat een politiewoordvoerder weten. ,,De politie neemt intimidatie en bedreiging in de richting van haar mensen hoog op en zal daar waar mogelijk altijd optreden.”

Intimidatie als doel

Doxing is het verzamelen of het online verspreiden van gevoelige persoonsgegevens, met intimidatie als doel. Het treft in toenemende mate politici, journalisten en opiniemakers. Ook politiemensen hebben ermee te maken. Voormalig minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) diende een wetsvoorstel in om doxing strafbaar te maken. Daders kunnen dan voor maximaal een jaar gevangenisstraf krijgen. Slachtofferhulp Nederland vindt dat verdachten ook in voorlopige hechtenis moeten kunnen worden genomen.

De politie merkt op dat geweld, bijvoorbeeld tijdens demonstraties tegen het coronabeleid en bij boerenprotesten, niet alleen op de politie als overheidsorganisatie gericht is, maar steeds vaker op individuele politiemensen. Ook worden agenten vaker slachtoffer van het lekken van persoonsgegevens. ,,Kritiek hebben op de politie mag en het delen van beelden hoort bij deze tijd. Maar de manier waarop er over politiemensen wordt gesproken is soms zeer intimiderend. De impact op collega’s en hun familieleden is enorm”, aldus een woordvoerder.

Volgens de politie is het onzin dat de undercoveragenten aanstichters zouden zijn van rellen, een verwijt dat bij eerder uit de hand gelopen coronademonstraties werd gemaakt. De zogenaamde romeo’s halen volgens de politie de opruiers er juist uit. ,,Dat de politie zelf zomaar geweld gebruikt is echt onzin. We hebben daar geen enkel belang bij”, zei korpschef Van Essen eerder.

Ontslagen bij ziekenhuis

Jan Bonte kreeg tijdens de coronacrisis bekendheid door zich uit te spreken tegen de coronamaatregelen en door het nut van vaccins en mondkapjes in twijfel te trekken. In december 2020 werd hij ontslagen bij het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis vanwege zijn uitingen op sociale media. ,,Nu hoef ik in ieder geval geen rekening meer te houden met de gevoeligheden bij directie en andere medisch specialisten”, zei hij over zijn ontslag. Eerder kwam Bonte in opspraak vanwege zijn tegendraadse gedachten. Zo wilde hij geen doktersjas dragen omdat hij het een statussymbool vindt. ,,Het zou ziekenhuisinfecties laten afnemen, maar daar is geen enkel bewijs voor.”

Bonte was tot voor kort als medisch specialist werkzaam bij advocatenkantoor Maes Law, dat enkele maanden geleden de samenwerking opzegde. Eigenaar Bart Maes laat weten nog een goede relatie met Bonte te hebben. ,,Ik zou hem dolgraag willen helpen. Hij kan altijd een beroep op mij doen als zijn advocaat.”

Kritische reacties

In de hoek van de coronasceptici wordt geschrokken gereageerd op de aanhouding van Bonte. ‘Met het oppakken van Jan Bonte gaat dit polarisatiekabinet een belangrijke grens over. Een enorm dieptepunt voor onze democratische rechtstaat’, schrijft oprichter van Privacy First Bas Filippini. ‘Ik schrik me eerlijk gezegd helemaal kapot over het bericht dat Jan Bonte is opgehaald door de politie. Wat een land is dit toch geworden,” reageert rechtsfilosoof Raisa Blommestijn.

Een groep activisten begon in februari nog een klopjacht op artsen die zich in hun ogen niet aan de regels en coronarichtlijnen van hun beroepsgroep houden. Ze dienden bij de Inspectie Gezondheidszorg zo’n vijftig klachten in, waarvan er enkele tegen Bonte waren gericht.

