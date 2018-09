Omstreden rechercheur blijft verhoordocent op Politieacademie

Rechercheur Ben, één van de verhoorders bij de controversiële zaak rondom de Arnhemse villamoord , blijft vooralsnog in functie als docent Verhoortechnieken aan de Politieacademie in Apeldoorn. Dat laat een woordvoerder weten.

Een grondige reconstructie in de Volkskrant plaatst vraagtekens bij de geschiktheid van Ben - zijn achternaam is niet bekend gemaakt - als docent van de nieuwe generatie verhoorders bij de recherche. In de zoektocht eind jaren 90 naar de moordenaar van Geke van 't Leven-de Goede uit Arnhem zou Ben verdachte Ömer A. onder te grote druk hebben gezet. Daardoor bestaat een grote kans dat zijn afgelegde bekentenis vals is.



Dat is een groot probleem, omdat de verklaring van Ömer A. het fundament is waarop de veroordelingen van 9 mannen rusten. Als dat wegvalt, is er wellicht sprake van enorme justitiële misser.

'Bestuderen'

Op dit moment geeft Ben les in verhoortechnieken aan de Politieacademie. En dat blijft hij voorlopig gewoon doen. ,,We hebben het artikel ook gelezen'', zegt woordvoerder Pieter Beljon tegen de Stentor. ,,We zullen het rapport van ACAS bestuderen. Dan zullen we kijken óf we iets moeten doen en, zo ja, wát we moeten doen.''



Tot die tijd geeft Beljon geen nader commentaar. ,,In zijn algemeenheid geldt dat je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen. Laten we dat principe ook in deze zaak toepassen.''

Zwart scenario

Er is genoeg reden om uit te gaan van dit zwarte scenario. De Volkskrant baseert zich mede op het advies van de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) van de Hoge Raad.



Deze commissie bestaat uit gerenommeerde juristen die bij twijfelachtige veroordelingen het strafdossier opnieuw onderzoeken. Hun conclusie over de verhoren is vanmiddag openbaar gemaakt. Daarin staat: ,,Op basis van integrale kennisneming van de videobanden die van de verhoren beschikbaar zijn, kan worden vastgesteld dat alle factoren die naar huidig wetenschappelijk inzicht het risico op een valse bekentenis verhogen ook feitelijk aanwezig waren.''

Mentale uitputting

Ömer A. werd urenlang tot late tijdstippen verhoord. Volgens de commissie is wetenschappelijk vastgesteld dat er een uitdrukkelijk verband is 'tussen lange verhoren, mentale uitputting en de kans op valse bekentenissen.'



De verdachte brak uiteindelijk en bekende betrokkenheid. Alleen kwam de informatie die hij gaf in zijn bekentenis niet overeen met andere daderinformatie en tips waarover de recherche beschikte. Rechercheur Ben en zijn collega's negeerden deze tegenstrijdigheid. Het openbaar ministerie en de rechters gingen mee in de methode van de politieagenten.

Villamoord