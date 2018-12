Omstreden vlogger had seks met minderjarig meisje

Controversieel

O. neemt regelmatig controversiële standpunten in en provoceert voortdurend in zijn vlogs. In een filmpje dat afgelopen zomer op YouTube werd geplaatst, geeft O. ook zijn visie op het onderwerp pedofilie. ,,Ik kijk ervoor uit om mensen pedo te noemen’’, merkt hij op. ,,Iemand die met een meisje van 17 afspreekt is niet meteen een pedo.’’ Volgens O. is de vraag of iemand ‘geslachtsrijp’ is belangrijker dan zijn of haar leeftijd.