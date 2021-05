OMT-advies: Test ook kinderen voor toegang tot stadionevenement

Vorige week adviseerde Fieldlab het kabinet dat het onder strikte voorwaarden mogelijk is om sportevenementen in de buitenlucht - of concerten met vaste zitplaatsen in stadions - te laten doorgaan met 50 tot 75 procent van de normale bezoekerscapaciteit. Zo moet iedere bezoeker voor en na het einde van het evenement een sneltest doen. Bezoekers mogen alleen naar binnen met een negatieve coronatest, die bij de ingang wordt gecontroleerd. De 1,5 meterregel is dan niet meer nodig. Wel zijn mondkapjes verplicht bij het rondlopen als het stadion half is gevuld en ook zittend als het stadion voor driekwart is gevuld.