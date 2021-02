OMT-lid: Coronabeleid ligt weken stil om onbetrouwbare besmettingscijfers door ‘sneeuwlockdown’

Het is ‘koffiedik kijken’ wat daarvan precies het effect is op de besmettingscijfers, stelt Voss, die ook infectioloog is van het Nijmeegse CWZ en lid van het OMT. ,,Het is zowel positief als negatief.’’ Het gevolg is dat in elk geval de weekcijfers van deze en volgende week anders zijn dan ze normaal waren geweest.



,,Dus loop je straks weken achter in de beoordeling, van wat de coronamaatregelen precies tot effect hebben.’’ Voss zegt dat de verwachting is dat de besmettingscijfers eind deze maand op gaan lopen als gevolg van de besmettelijker Engelse variant, die meer en meer de overhand neemt in Nederland.