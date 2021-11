Omvangrijke QR-fraude GGD Schiphol: drie verdachten verstrekken valse codes

Gezin verhuist na vinden van racisti­sche briefjes in tuin: ‘We waren kutmoslims en moesten oprotten’

Een maand geleden nog maar zag het leven van Aldelhamid Shahin en zijn gezin er vrij hopeloos uit. Met z’n zessen verbleven ze in een krappe twee-kamerwoning, in de tuin vonden ze racistische briefjes. Wat lang niet kon, is nu toch mogelijk: een nieuwe, ruime woning in Delft voor het gezin.

10 november