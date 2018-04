Omwonenden krijgen hun zin: geen Fries volkslied meer op autoweg

Gedeputeerde Poepjes legt uit wat de bedoeling was. ,,Als je daar met 60 kilometer per uur overheen rijdt, hoor je het Friese volkslied. Daarmee wilden we het Friese karakter van de provincie benadrukken. We dachten dat dit een geschikte plaats was. Het is een lang stuk weg. Heel veel Friezen vonden het een heel leuk idee, maar de omwonenden duidelijk niet. Daar zijn we van geschrokken."



Buurtbewoner Sietse Jansma nodigde Poepjes vanochtend gekscherend uit om eens een nachtje bij hem te komen slapen. ,,Heel leuk hoor, het Friese volkslied, twee of drie keer. Maar niet zo. Weg met die rommel. De bedoeling is dat mensen er langzamer van gaan rijden, maar ze gaan juist harder, omdat het dan nog meer herrie maakt. Ik heb ook al auto's gezien die achteruitrijden om te zien of dat werkt. Hartstikke gevaarlijk."