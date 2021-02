Omwonenden zijn vervuiling zat en doen aangifte van strafbare feiten tegen Tata Steel

Advocaat Bénédicte Ficq gaat namens dertig partijen aangifte doen tegen staalgigant Tata Steel uit IJmuiden. De partijen willen het bedrijf voor de strafrechter slepen omdat het bewust ‘stoffen in de bodem, lucht of oppervlaktewater zou brengen’ die een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Een strafbaar feit waar twaalf jaar cel op staat.

Tot de partijen die aangifte doen behoren onder meer stichting Duinbehoud en de stichting Frisse Wind Nu, waarin tal van omwonenden en bezorgde ouders zijn vertegenwoordigd. Frisse Wind Nu is speciaal opgericht om te strijden tegen ‘het stof, stank en kabaal van Tata Steel’.

‘We leven onder wolken van zeer gevaarlijke stoffen. Onze omgeving wordt moedwillig vervuild door de industrie op nog geen vijfhonderd meter afstand van onze woonwijken. Wij komen op voor de basisrechten van onze kinderen: schone lucht, schoon water, een gezond en veilig thuis,’ aldus de stichting op haar website. ‘Wij zijn nu niet veilig in onze huizen, scholen of speeltuinen en leven in een continue staat van ernstige bezorgdheid.’

Tabaksindustrie

Tata Steel werd in het verleden door provincie en rechtbanken al vaker aangepakt op het overtreden van de regels. ,,Maar de dwangsommen werden dan gewoon verdisconteerd in hun verdienmodel, sterker: ze trokken het af van de belasting,” aldus Bénédicte Ficq, met wie de stichting contact zocht vanwege haar pogingen de tabaksindustrie voor de rechter te slepen. Dat mislukte. ,,Maar in tegenstelling tot de zaak tegen de tabaksindustrie is hier veel makkelijker aan te tonen dat Tata Steel gewoon schadelijke stoffen het milieu in brengt in strijd met de vergunningsregels. Dit blijkt onder meer uit de vele meldingen die Tata zelf doet door ‘incidenten’ te melden bij de Omgevingsdienst,” aldus Ficq.

De advocaat komt trouwens op voor mens én dier in de omgeving van het staalbedrijf. ,,Want ik ga ook aangifte doen van dierenmishandeling.”

Hoewel Tata Steel al meerdere keren op de vingers werd getikt, werd het bedrijf nooit strafrechtelijk aangepakt. De verantwoordelijke directie kan tegen een celstraf van maximaal twaalf jaar oplopen, of zelfs vijftien jaar als kan worden aangetoond dat door het gedrag van de staalgigant een of meerdere personen zijn overleden.

Volgens de stichting Frisse Wind Nu komt in het IJmond-gebied longkanker 25 procent vaker voor dan in de rest van Nederland. In sommige postcodegebieden in Beverwijk en Velsen is dat percentage nog veel hoger. Qua ultrafijnstof zou de hele regio te zelfs vergeleken zijn met een druk verkeersplein.