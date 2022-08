‘Onacceptabel dat sommige schoolkinderen betere kansen krijgen dan andere’

,,Een vers jaar is altijd een moment dat je even terugblikt, maar ook vooruitkijkt”, begint Wiersma. ,,Afgelopen jaar verliep het onderwijs door corona nog steeds met horten en stoten. Voor leraren, leerlingen en ouders was het pittig; ze moesten het met de quarantaines allemaal maar zien te regelen. Maar je zag ook dat die twee jaar er extra ingehakt hebben als het gaat om het opdoen van basisvaardigheden: goed leren lezen, schrijven, rekenen en leren hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Dus dat repareren heeft topprioriteit.”



Die ‘erfenis’ nemen we volgens de bewindsman mee naar dit onderwijsjaar. ,,We hebben nu al een tijdje geen coronamaatregelen, scholen krijgen wat dat betreft weer wat lucht. Aan de andere kant moeten vertragingen worden ingelopen. Leraren voelen zich daar ongelooflijk verantwoordelijk voor, dat siert hen enorm. En dan zijn er soms ook nog niet genoeg collega’s om te helpen. Daarom wordt het ook een spannend onderwijsjaar, waarin voor iedereen duidelijk moet worden wat er in de klas moet gebeuren, en wat rondom de school.”