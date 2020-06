Onbegrip aan Binnenhof over drukte bij betoging tegen racisme

Politiegeweld Amerika Duizenden demonstran­ten tegen politiege­weld: Dam in Amsterdam bomvol

20:01 In Amsterdam wordt vanaf 17.00 uur vanmiddag gedemonstreerd naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaanse arrestant George Floyd (46) in Minneapolis. Op beelden is te zien hoe de hele Dam in het centrum van de hoofdstad bomvol staat met duizenden mensen. De sfeer is goed, maar op Twitter vragen vele mensen zich af of een dergelijke massale bijeenkomst in deze tijden wel zo’n goed idee is. Ook Kamerleden reageren verontwaardigd. Burgemeester Halsema ziet echter geen reden om in te grijpen. ,,De vrijheid van demonstratie is een groot goed in Amsterdam’’, zo laat haar woordvoerder weten.