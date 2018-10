Onbegrip groot na negatief advies over innovatieve kankertest

Chemotherapie is een onderdeel van de behandeling voor borstkanker. En die therapie is zeer belastend. Patiënten die behandeld zijn hebben vaak jaren later nog last van de chemo. Ze zijn vermoeid, hebben vaak lichamelijke klachten en bij jonge vrouwen vermindert de vruchtbaarheid. Ook valt het haar uit en duurt het tot wel twee jaar voor dat weer is aangegroeid. Niet iedereen is weer in staat te werken na een chemokuur.



De test, een Nederlandse uitvinding, wordt wereldwijd toegepast tot volle tevredenheid van oncologen en patiënten. Een groot Europees onderzoek onder bijna 7000 vrouwen toont de effectiviteit van de test aan, bepleiten oncologen.



Als blijkt dat chemotherapie geen toegevoegde waarde heeft is het weglaten daarvan dus pure winst. Het bespaart kosten en zorgt voor een betere kwaliteit van leven bij de patiënten. Duizend vrouwen zullen jaarlijks onnodig chemotherapie ondergaan als de test niet meer beschikbaar is.