Onbegrip na vrijlaten geldsmokkelaar: ‘Vanavond zit hij weer aan de champagne’

Een 25-jarige Zaandammer die twee weken geleden betrapt werd met 700.000 euro in een verborgen ruimte van zijn Renault Twingo, is weer vrij. Na het inleveren van het geld, zijn auto en het betalen van een boete van 70.000 euro wordt hij niet verder vervolgd. Effectief beleid of veel te gemakzuchtig?

Volgens het Openbaar Ministerie bood verder onderzoek naar de man ook geen aanknopingspunten. ,,Hij wilde niets zeggen, en deed meteen afstand van het geld. Dus dit is het resultaat. Het is nogal een bedrag hè, en daar kwam ook nog de boete en de auto bij.”

Niet iedereen is echter enthousiast over de handelwijze van het OM in deze zaak. Volgens woordvoerder Hans Schoones van politievakbond ANPV is de smokkelaar nu wel heel snel weer gevlogen. Zijn collega's hielden de man twee weken geleden aan langs de A16 bij Zwijndrecht. In de verborgen ruimte van zijn Renault Twingo vonden ze de smokkelwaar, volledig bestaand uit biljetten van 100 euro.

,,Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hier meer onderzoek gedaan zou kunnen worden. Hij zal zich toch moeten verantwoorden voor het geld dat hij bij zich had? Als je zeven ton bij je hebt, heb je wel heel veel uit te leggen. Zet de FIOD er op! En laat hem nog maar even vastzitten. Nu hebben we geen idee waar dat geld vandaan kwam en loopt die jongen weer fluitend rond. Als ik hem was, zou ik vanavond aan de champagne zitten.”

Joost Eerdmans, zelfbenoemd bestrijder van onrecht en oud-wethouder in Rotterdam, noemt de beslissing van het OM ‘heel erg opmerkelijk’ en ‘zeer ergerlijk’. ,,Twee weken onderzoek, dat is wel heel erg kort. Het kan toch niet zonder crimineel doel zijn, zeven ton? Dat is niet oké. Je zou bijna een artikel 12-procedure opstarten”, daarmee doelend op de procedure waarmee zaken alsnog voor de rechter kunnen worden gebracht, als het OM niet tot vervolging overgaat.

Begrip

Begrip voor de actie van justitie is er echter ook. ,,Met een ‘korte klap’ is toch bijna acht ton binnengehaald", zegt Erwin Koenen, vice-voorzitter van politievakbond ACP. ,,De vraag is of je dat met een lange rechtsgang ook voor elkaar had gekregen. Als een verdachte niets zegt, is het de vraag of je veel verder komt. Hij is misschien ook maar een koerier, natuurlijk.”

Hoewel in het drugscircuit vele honderden miljoenen euro's rondgaan, heeft het afpakken van acht ton volgens Koenen wel degelijk effect. ,,Op deze manier pak je ze het hardst. Je treft ze financieel. Ik vind het een wijze actie.”

Dat denkt ook Jeichien de Graaff, persvoorlichting van het Landelijk Parket van het OM. ,,Er is nu iemand die acht ton mist. Dat is toch veel geld.”