Onbegrip over loting om laatste ic-bed: ‘Hoe kies je tussen iemand van 52 of 49 jaar?’

Coronavirus LIVE | Duitsland eist twee tests voor risicoge­bie­den, WHO: twee Pfi­zer-vaccina­ties binnen 4 weken

21:33 Premier Mark Rutte is ‘niet erg hoopvol over wat kan na 19 januari’. In principe wordt op 12 januari besproken of de lockdown, die zeker tot 19 januari loopt, langer zal gelden. Duitsland heeft de strenge lockdown verlengd en de maatregelen aangescherpt. Reizigers die arriveren uit risicogebieden moeten twee keer een coronatest ondergaan. Ook vandaag houden we je live op de hoogte. De berichten van de afgelopen dagen lees je hier terug.