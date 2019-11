Ondanks discriminatieklachten heeft TU/Eindhoven twintig vrouwen aangenomen

Het aantal vrouwelijke kandidaten dat is aangenomen vloeit voort uit het beleid dat de TU/e sinds juli voert om meer vrouwen binnen te halen. Dat beleid werd in een zitting bij het CRM in Utrecht ter discussie gesteld door anti-discriminatiebureau Radar. Het nieuwe streven van de TU/e had geleid tot iets meer dan vijftig klachten over discriminatie op grond van sekse bij Radar.

De universiteit stelt de komende vijf jaar in totaal maximaal 150 vacatures in eerste instantie zes maanden lang alleen open voor vrouwen. Als ze daarna niet vervuld zijn, kunnen ook mannen solliciteren.

Baaijens benadrukte dat het de bedoeling is dat op termijn de helft van de hoogleraren aan de TU/e vrouw is. Momenteel ligt dat percentage op zeventien. ,,Momenteel heeft de TU/e het laagste aantal vrouwen. Daar willen we vanaf. We hebben de afgelopen vijftien jaar van alles geprobeerd om meer vrouwen binnen te halen, maar dat heeft niet gewerkt. Ik ben er van overtuigd dat we nu een belangrijke stap ten gunste van de wetenschap in Nederland zetten.”

Voorzitter Hanneke Takkenberg van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren voerde aan dat het moeilijk is ,,meisjes de technische kant op te krijgen. Dat is typisch Nederlands. Als we weinig vrouwelijke hoogleraren hebben, hebben we ook geen rolmodellen. We staan op dit punt in vergelijking met het buitenland echt onderaan.”

Radar-directeur Cyriel Triesscheijn liet eerder weten niet per se tegen de maatregel van de TU/e te zijn. ,,Het markante in deze procedure is dat de TU/e op zich een loffelijk streven heeft om achterstelling van vrouwen tegen te gaan”, zegt Triesscheijn. ,,Als je kijkt naar ondervertegenwoordiging van vrouwen in bepaalde posities is het heel legitiem dat geprobeerd wordt daar echt verandering in aan te brengen. Wij staan niet tegenover de TU/e.”

Radar hoopt dat het CRM juridische duidelijkheid kan verschaffen. Het college moet zich buigen over de vraag of het beleid van de TU/e strookt met de Wet Gelijke Behandeling mannen en vrouwen. Het is in principe verboden mannen of vrouwen voor te trekken voor een functie. Daarbij is ook van belang hoe groot het aanbod aan arbeidskrachten voor een bepaald beroep is. In de technische wetenschap is het aanbod van vrouwen kleiner dan van mannen. Om dat te ondervangen werft de TU/e ook in het buitenland. Een uitspraak van het College is niet bindend maar heeft wel gezag.