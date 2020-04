Ondanks lenteweer trekt Nederland er niet massaal op uit: ‘Je kan op het strand een kanon afschieten’

Nederland lijkt zich op de meeste plaatsen goed te houden aan de dringende adviezen om thuis te blijven. Diverse regio’s geven aan dat het ondanks het fraaie lenteweer rustig is op stranden, in parken en natuurgebieden.

Vanwege het mooie lenteweer zijn op diverse plekken maatregelen genomen om publiek te weren. De gemeente Den Haag plaatste zaterdagochtend tientallen borden door de stad met de boodschap: ‘Blijf thuis’. Vooralsnog is het rustig op de stranden bij Den Haag. De politie heeft enkele bekeuringen uitgedeeld, waaronder aan vijf jongeren bij Kijkduin die lachgas gebruikten.

Hoewel vanochtend even een politiedrone werd ingezet om badgasten die te dicht op elkaar liepen te waarschuwen, hebben de agenten geen kind aan de Haagse strandgangers. ,,We zijn er met elkaar vandaag goed in geslaagd om ons aan de regels te houden. Dat is fijn.” De politie benadrukt wel dat de dag nog niet om is en paraat staat om in te grijpen als het nodig is.

‘Voetbalveld voor zichzelf’

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag die toevallig bij het Zwarte Pad loopt, bevestigt het beeld van de politie. ,,Je kan op het strand een kanon afschieten. Mensen lopen hier op vijftig tot zestig meter afstand van elkaar. Iedereen heeft een voetbalveld voor zichzelf.”

Het populaire Zandvoort sloot de toegangswegen af voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. ,,Het is rustig en wij verwachten dat het zo blijft”, aldus een woordvoerster van de gemeente. Ook in de kustregio hoger in Noord-Holland, van Castricum tot aan Texel, is het tot dusver rustig gebleven, meldt de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Op grote plassen als Rhederlaag, Bussloo en de stranden bij meren op de Veluwe gaat het er volgens een woordvoerder rustig aan toe. ,,De mensen die er zijn houden zich aan de regels.”

Noodverordening

Bij natuurgebied de Posbank in Rheden en op het Rozendaalse Veld stromen de parkeerplaatsen wel voller dan wenselijk. De politie roept op Facebook mensen die naar de Posbank willen komen op om thuis te blijven. Ze wijst erop dat er een noodverordening van kracht is die samenscholingen verbiedt. Wie met meer dan drie mensen rondloopt, riskeert een boete van 400 euro. De politie controleert onder andere bij de parkeerplaats op het Rozendaalse Veld.

Staatsbosbeheer ziet wel wat bezoekers in zijn gebieden, maar vooralsnog gaat het goed. ,,Mensen houden zich goed aan de regels”, aldus een woordvoerder. ,,Er zijn geen problemen. We hopen dat dat zo blijft.”

Natuurmonumenten beaamt dat, maar zegt dat er soms wielrenners en mountainbikers zijn die zich niet aan de regels houden, door bijvoorbeeld niet de voorgeschreven 1,5 meter afstand te bewaren. ,,Die worden daarop aangesproken”, zegt een woordvoerster. Dat het nu beheersbaar en rustig is in de natuurgebieden is vooral geen oproep daar alsnog naartoe te komen, zegt zij. ,,Het is juist een oproep om thuis te blijven en de regels te volgen. We hopen morgen hetzelfde beeld te hebben en we hopen dat mensen vooral in hun eigen omgeving een rondje gaan lopen als ze toch naar buiten willen.”

Geen boetes

De asfaltpaden van het Amsterdamse Vondelpark trekken zaterdagmiddag vooral veel hardlopers en skaters. Bij elkaar misschien wel enkele honderden, maar de meesten houden de gewenste anderhalve afstand in acht. Op het gras doen mensen oefeningen met dumbbells, anderen rollen een yogamatje uit. De rondrijdende politieauto’s en –motoren zijn er voornamelijk preventief. Boetes worden niet uitgedeeld.

De Amsterdamse politie wil geen uitspraken doen over de drukte in de stad, maar incidenten zijn er nog niet te melden. De grachten zijn zelfs uitgestorven. Een parkeergarage op de Keizersgracht heeft noodgedwongen de tarieven verlaagd. ‘Speciale coronaprijs’, staat er op een bord geschreven.

‘Onbeschoft en onverantwoord’