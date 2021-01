Ondanks noodverordening autobrand in onrustige wijk Den Bosch, politie bekogeld met vuurwerk

Rond 19.00 uur werd een auto in brand gestoken en gooiden mensen zwaar vuurwerk naar opgeroepen politie-agenten. Na de invoering van de noodverordening leek het rustig te blijven in de wijk, maar rond 02.30 uur werd vrijwel op dezelfde plek opnieuw een auto in brand gestoken. Op dat moment was er geen ME of brandweer te bekennen. Die kwam pas later: twee brandweerwagens werden vergezeld door een tiental ME-busjes.