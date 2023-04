Ondanks ‘strenge’ controle tóch vuurwerk in de Kuip: politie arresteert 27 supporters

Ondanks een ‘strenge’ controle van de politie, is het supporters toch gelukt vuurwerk de Kuip binnen te smokkelen. Vlak voor het begin van de bekerfinale tussen Ajax en PSV werden er fakkels afgestoken. ,,We hebben niet de illusie dat we al het vuurwerk buiten het stadion kunnen houden", meldt de politie.

Voorafgaand aan het bekerduel zei de politie streng te controleren op het bezit van vuurwerk. ,,Heb je vuurwerk bij je? Dan mis je de bekerfinale”, was de boodschap. In totaal zijn 27 supporters nog voor het begin van het duel aangehouden. Driekwart van de gearresteerde fans had ‘zwaar illegaal’ vuurwerk bij zich, meldt een woordvoerder van de politie. ,,Denk bijvoorbeeld aan fakkels.”

De sfeer buiten het stadion was voor het begin van de wedstrijd gemoedelijk. Alleen op het moment dat agenten Ajax-supporters wilden fouilleren, werd het even onrustig. Zeker vijf fans uit Amsterdam werden aangehouden. Het is niet bekend waarvoor zij precies zijn gearresteerd.

Er is buiten het stadion veel politie op de been. Er staan onder meer waterwerpers klaar voor het geval dat er rellen uitbreken.

Volledig scherm Politie controleert supporters, die uit de bussen stappen. © AD

Van zowel PSV als Ajax zijn 17.500 supporters welkom in de Kuip. De supporters komen met ruim driehonderd bussen, zes treinen en ook nog eens drieduizend PSV-supporters in de auto naar Rotterdam. Om de clubs gescheiden te houden staat de nodige politie paraat.

Vorig jaar

Verleden jaar werden buiten de Kuip 22 supporters gearresteerd voor openlijk geweld, het gooien of en bezit van vuurwerk, drugsbezit en niet voldoen aan bevel of vordering. Ook waren er drie gewonden.

Bij aankomst werd vanuit een bus met PSV-supporters vuurwerk gegooid naar een politiebusje. Tijdens de wedstrijd moest de politie in de Kuip ingrijpen, toen Ajax-supporters met bivakmutsen een vak met veel families binnendrongen. Hierbij raakten twee PSV-supporters en een agent gewond.

Veel aandacht voor fouilleren

Vier bussen waren volgens de politie niet gefouilleerd bij vertrek uit Amsterdam. De inzittenden zouden deze controle doelbewust hebben omzeild. Hierop werden ze op een parkeerplaats van de A15 aan de kant gezet om alsnog gefouilleerd te worden. Twee moesten direct terug naar Amsterdam vanwege het ontlopen van de controle en drugsbezit.

Bij vertrek gooiden Ajax-supporters vuurwerk naar de politie, dat zij blijkbaar uit de bus haalden. Met moeite wist de ME dat weer terug de bus in te duwen. Verder waren er vernielingen in het stadion.

Ajax stelt dat deze editie van de bekerfinale de supporters zowel bij vertrek en aankomst worden gefouilleerd, onder het oog van cameratoezicht. Het meenemen van bivakmutsen en vuurwerk is verboden. Ook staan de digitale kaartjes op naam en enkel in de persoonlijke Ajax-app.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.