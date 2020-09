Ondanks verlies gele trui gaan festiviteiten in Jumbo-winkels gewoon door

Jumbo-Visma mag de overwinning in de Tour de France dan op het nippertje zijn ontgaan, voor eerstgenoemde hoofdsponsor is de nederlaag geen reden om de geplande festiviteiten in de supermarkten te schrappen. ,,We hebben geweldig gereden en mooi teamwork laten zien en dat vieren we maandag met Jumbollen in onze winkels’’, laat woordvoerster Claire Trügg weten aan deze site.

Jumbo is naar eigen zeggen trots op dit ‘geweldige’ team. ,,Vorig jaar derde, dit jaar tweede. Nu op naar de volgende wedstrijd’’, luidt het zonder enig teken van teleurstelling. Toch zullen ze op het hoofdkantoor in Veghel ongetwijfeld gevloekt hebben toen de Sloveen Tadej Pogacar (UAE-team Emirates) zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) vanmiddag uit de gele trui reed. Roglic verloor maar liefst 1'56, teamgenoten Tom Dumoulin en Wout van Aert respectievelijk 1'21 en 1'31. Daarmee kwam een eind aan bijna drie weken dominantie van de Jumbo-Visma-ploeg in de 107de editie van de Tour de France.

Vanwege die overheersende rol van de wielerploeg, hield de supermarktketen rekening met een Tour-zege van Roglic. Vooruitlopend daarop bereidde Jumbo een verrassing voor de supermarktklanten voor. ,,We hebben wat leuks in petto, meer verklap ik niet’’, verklaarde financieel topman Ton van Veen donderdag in een interview met deze site. De champagne stond volgens hem nog niet koud. ,,Dat durven we nog niet. Het ziet er goed uit, zeker na de koninginnenrit van woensdag, maar we zijn nog niet in Parijs.’’

Trakteert

Zijn woorden bleken profetisch te zijn. Ondanks de nederlaag trakteert Jumbo maandag dus toch. Welke kleur en opdruk de Jumbollen hebben, blijft een verrassing. Een glazuurlaagje in geel-zwart, de kleuren van de wielerploeg, ligt voor de hand. Met Koningsdag biedt de supermarktketen traditioneel oranje bollen aan met daarop van marsepein een kroontje en een Nederlandse vlag.

Jumbo en andere sponsors zoals Visma en Hema investeren dik twintig miljoen euro in de wielerploeg. Geld dat volgens Van Veen wordt terugverdiend op commercieel en maatschappelijk vlak. ,,Het gaat ons in eerste instantie niet om naamsbekendheid, inmiddels kent zo’n beetje iedereen Jumbo in Nederland. Alhoewel de prestaties van Wout van Aert ons ook in België goed op de kaart zetten. We hebben vier Jumbo’s in Vlaanderen geopend, eind dit jaar staat de teller op acht. Dus in die zin helpt de Tour ons om bekender te worden bij de zuiderburen.’’

De laatste keer dat een Nederlands team de Tour won, is veertig jaar geleden. Joop Zoetemelk reed in 1980 voor TI-Raleigh, de ploeg van Peter Post.