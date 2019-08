Onderaannemers AZ-stadion blunderden al vaker

De parkeergarage boven een supermarkt in het Noord-Hollandse Wormerveer stortte vorig jaar gedeeltelijk in. Als door een wonder vielen daarbij geen slachtoffers. Onderzoek wees uit dat de garage instortte nadat de lasverbindingen van de stalen ligger die de uitrit ondersteunde, bezweken. Ook het dak van het AFAS Stadion van AZ stortte in door 'falende lasverbindingen’, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid gisteren na een eerste onderzoek.



NH Nieuws heeft ondekt dat een aantal Friese onderaannemers bij alle drie de constructies betrokken zijn geweest. Het gaat onder meer om constructeur Romkes B.V. uit Sint-Nicolaasga en het inmiddels failliete Jan de Roos Montage uit Lemmer. Romkes zou in Wormerveer fouten hebben gemaakt in het berekenen van de constructie, het montagebedrijf zou verkeerd hebben gelast.



De bouwers werden tijdens de bouw van de parkeergarage door bouwtoezicht een aantal keer ‘teruggefloten’ over de staalconstructie. In 2010 zorgde ‘gestuntel van de staalmonteur’ zelfs tot een volledige bouwstop.