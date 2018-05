Ondergelopen kelders in Limburg door wolkbreuk

Op weerstation vliegveld Maastricht Aachen Airport in Beek viel vanmiddag in een half uur tijd 47 millimeter neerslag, terwijl daar normaal in heel mei 66 millimeter valt, zo meldt Weeronline.



De temperatuur in het gebied ging in korte tijd omlaag van 22 graden naar 11 graden. De zware onweersbuien met hagel hingen stil boven het gebied, omdat er weinig wind is.



In de komende uren verschuiven de stevige regen- en onweersbuien zich in noordelijke richting. Uiteindelijk is in het zuiden, midden en oosten van het land kans op lokale hoosbuien. Wolkbreuken kunnen plaatselijk 30 tot 50 millimeter regen achterlaten, terwijl het even verderop droog blijft. Tijdens een stevigere bui is er kans op hagel, windstoten tot 75 kilometer per uur en wateroverlast.



Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven voor het oosten en zuiden van het land.