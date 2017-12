Onderlichaam chauffeur zwaar verbrand bij crash op snelweg A2

Een groot deel van 's mans onderlichaam is verbrand. Hij heeft derdegraads brandwonden, maar zijn situatie is inmiddels stabiel. Op dit moment ligt de chauffeur uit het Limburgse Hoensbroek nog in het brandwondencentrum in Rotterdam.



,,Hij is bij kennis, maar moet voorlopig nog in het ziekenhuis blijven”, zegt een woordvoerder van Distro Transport, het bedrijf waar de chauffeur voor rijdt. ,,We gunnen onze chauffeur alle rust die hij nodig heeft. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk."