‘Ondernemende’ kleuter (4) pakt sleutels en gaat op pad met de auto van zijn ouders: twee auto's geramd

Melding ongeval

Eenmaal aan de warme chocolademelk op het bureau, krijgen dezelfde agenten plots een melding over een ongeval, vlak in de buurt waar agenten de jongen vonden. Daarbij zou de veroorzaker geparkeerde auto's hebben geramd en daarna zijn doorgereden.

Koppelen en gas

Samen met de moeder gaan de agenten vervolgens met de gevonden jongen naar de auto. Daar laat de jonge bestuurder op verzoek precies zien hoe de auto werkt: hij maakt met de sleutel de auto open, stopt de sleutel in het contact, start de auto, gaat met zijn linker voet naar de koppeling en trapt het gas in.

Hij blijkt die morgen met sleutels in zijn handen en in pyjama uit huis te zijn ontsnapt, op het moment dat zijn vader naar zijn werk ging. Bij de korte rit in zijn eigen straat heeft hij vervolgens twee geparkeerde auto’s geramd, waarna hij is uit gestapt en weggelopen. De politie stelt: ,,Gelukkig is het avontuur van deze mini-coureur met een sisser afgelopen.”