Ondernemers houden horeca met kunst- en vliegwerk overeind: ‘Overleven is voor nu goed genoeg’

In een lege, donkere lunchroom zit Floor Huisman (25) op een roze stoffen stoel aan een van haar eigen tafels. Het afgelopen jaar heeft zij vaak aan deze tafel gezeten, terwijl de tranen in haar ogen stonden. Waar was zij aan begonnen, vroeg zij zich af. Nu komt Huisman zelf ook nog maar sporadisch in Evi’s lunchroom. Op bestelling levert zij high teas. Evi’s permanent openhouden voor afhaal heeft geen zin, zegt zij. De binnenstad - en zeker dit gedeelte, met enkel horeca - is uitgestorven.