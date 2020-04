Onderwijs na 11 mei: vaste looproutes, geen ouders bij school en zeeppompjes in elke klas

75 jaar vrijheid Hoe ‘het meisje met het rode haar’ de jacht op de nazi's opende

16:00 Hannie Schaft is een icoon van het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog. ‘Het meisje met het rode haar’ was een van de weinige vrouwen die de wapens oppakte tegen de nazi’s. Dat moest ze met de dood bekopen. Ze staat symbool voor meer verzetsvrouwen, wier rol vaak onderbelicht blijft.