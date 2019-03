Onderwijs steeds ‘Engelser’: minister staat pal voor het Nederlands

En verder: ,,Er is een reëel risico dat ons land binnen enkele jaren hoofdzakelijk Engelstalige universiteiten kent, met hier en daar nog wat restjes Nederlands. Onze taal verliest zo haar academische status en zal daardoor ook binnen het voortgezet onderwijs steeds lager gewaardeerd worden.”



Aanleiding van de brief is het wetsvoorstel ‘Taal en toegankelijkheid’ waar onderwijsminister Ingrid Van Engelshoven aan werkt. De ondertekenaars vrezen dat de nieuwe wet onvoldoende bescherming biedt tegen de verengelsing. Zo’n 180 prominenten steunen de oproep.



Van Engelshoven zei vanmorgen bij de inloop van de wekelijkse ministerraad: ,,Ik sta pal voor het Nederlands in het hoger onderwijs. Juist om die reden wil ik ook een wet die mij meer instrumenten in handen geeft om daarop te sturen. Als er dan slechte keuzes zijn gemaakt, kan ik die dan - waar mogelijk - terugdraaien.”