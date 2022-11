Onderwijsvakbonden kraken plan voltijdbonus voor leraar: ‘Houtje touwtje-oplossing’

Die roept nu ‘alle registers open te trekken’ om het urgente lerarentekort het hoofd te bieden. AOb-voorzitter Tamar van Gelder snapt dat het ‘alle hens aan dek’ is in het onderwijs. ,,We hebben een megaprobleem, maar de minister moet dit instrument juist niet uit de kast trekken. Mensen werken nu namelijk parttime omdat fulltime niet haalbaar is. Dan werk je in de praktijk klokje rond als leraar, de werkdruk is gigantisch.”