Onderzoek: 1 op de 3 Nederlanders heeft liever nooit meer seks dan geen smartphone

Veel Nederlanders geven nog liever seks, vakantie of zelfs een vinger op dan hun smartphone. Onder jongeren is dat percentage nóg hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction voor de wekelijkse podcast van Alexander Klöpping.

Dat we massaal verslingerd zijn aan onze mobiele telefoons is uiteraard bekend. Maar hoe ver gaan we daarin, wilde tech- en mediakenner Klöpping weten. Nederlanders kregen op zijn verzoek een serie scherpe dilemma’s voorgelegd door Motivaction. De resultaten liegen er niet om: één op de drie mensen heeft liever nooit meer seks dan dat zij hun smartphone opgeven. Onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar is dat zelfs de helft (49 procent).

Flinke verschillen bestaan er ook tussen mannen en vrouwen. Vrouwen (vier op de tien) doen beduidend liever afstand van seks dan mannen (twee op de tien). En mensen kregen nog meer keuzes: één op de zes Nederlanders raakt liever een pink kwijt dan nooit meer op hun telefoon te kunnen.

Bij jongeren is dat zelfs ruim een derde (36 procent). Nooit meer op reis of nooit meer de smartphone? Drie op de tien Nederlanders weet het wel en geeft liever vakantie op.

Toilet

Voor het onderzoek bevroeg onderzoeksbureau Motivaction ruim 1030 volwassen Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar. Hen werd ook gevraagd naar hun eigen smartphonegebruik. Een derde zegt verslaafd te zijn. Onder jongeren is dat zes op de tien.

Quote Een derde van de jongeren raakt liever een vinger kwijt dan nooit meer op hun telefoon te mogen Onderzoek Motivaction

De telefoon is al met al een verlengstuk van onszelf geworden. Tweederde van de Nederlanders slaapt met de smartphone direct naast het bed en checkt die vrijwel meteen na het wakker worden. Twintig procent heeft de telefoon zelfs in bed liggen. Vier op de tien zit met zijn of haar telefoon op het toilet.

Opdrachtgever Alexander Klöpping is behoorlijk verrast. ,,Ik kwam op het idee voor dit onderzoek toen ik voor het eerst in jaren mijn telefoon vergat.” Een dag geen smartphone viel hem zwaar. ,,Ik ervaarde stress en greep constant naar mijn broekzak. Het maakte me benieuwd hoe ver onze smartphone-afhankelijkheid eigenlijk gaat.”

In zijn wekelijkse podcast voor Podimo diept hij het onderwerp verder uit. ,,Maatschappelijke kritiek op nieuwe technologieën is van alle tijden. Televisie zou ons dom maken en videogames gewelddadig.” Maar hoewel onderzoek deze zorgen niet steunt, is dat bij smartphones anders.

Onwenselijke effecten

Het bewijs dat smartphones onwenselijke effecten hebben stapelt zich op, stelt Klöpping. ,,Veel onderzoeken tonen aan dat jongeren vaker met depressie, sociale isolatie en zelfdoding kampen.” Hij wijst verder op het onderzoek van Facebook, waaruit blijkt dat een derde van de jonge meisjes zich door Instagram slechter voelt.

Klöpping hoopt dat het onderzoek mensen bewuster maakt van hun eigen smartphonegebruik. ,,De conclusie die ik er zelf aan verbindt is dat ik het gedrag van een verslaafde vertoonde. Dan verwijderde ik sociale apps van mijn smartphone, maar ging ik ze in de browser bekijken. Dat is zoals een alcoholist flesjes drank verstopt in huis.”

De media-expert en voormalige baas van Blendle wil qua smartphonegebruik het goede voorbeeld aan zijn kinderen geven. ,,Ook ben ik nog meer voorstander geworden van een wettelijk telefoonverbod in het klaslokaal. Ik denk echt dat dat waardevol is.”

