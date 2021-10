Onderzoek: acht van de tien kamers (veel) te duur

De uitkomst van die berekening is in lijn met de huidige woningnood en toch schokkend: voor acht van de tien kamers wordt een te hoge prijs gevraagd. ,,In grote steden zijn de excessen het grootst", stelt data-onderzoeker Reinier Tromp van Argos. ,,In Amsterdam en Utrecht zijn er nauwelijks kamers te vinden die geprijsd zijn volgens het puntenstelsel. 95 procent van de kamers in beide steden is te duur. In Den Haag is dat 88 procent, in Rotterdam 86 procent en in Groningen ook 86 procent.”