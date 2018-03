Onderzoek: Apeldoorn is 'klein Nederland'

Als 'stad in een landelijke omgeving zonder universiteit' blijkt Apeldoorn de ideale mix te hebben om zeer representatief te zijn voor de Nederlandse consument, toont een vandaag gepubliceerde analyse door Whooz aan. Dit dataonderzoeksbedrijf verdeelt onze huishoudens onder in veertien doelgroepen.

Alleen de zogeheten 'stedelijke balanceerders', mensen die moeilijk rond kunnen komen en vaak wonen in een achterstandswijk, zijn sterk ondervertegenwoordigd in de Gelderse stad, maar desondanks belandt Apeldoorn toch op de eerste plaats.

Bij de meest gelijkende gemeenten valt het op dat deze vooral voorkomen in de oostelijke provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe ofwel in Noord-Brabant en vaak niet al te ver van de Randstad af liggen.

Van de meest 'on-Nederlandse' gemeenten bevindt de helft zich in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. De afwijking bij vier gemeenten is te wijten aan een sterke oververtegenwoordiging van de zogeheten 'elitaire topklasse' (mensen met een hoog salaris, die duur wonen en veel geld uitgeven) in de plaatsen Rozendaal, Laren, Bloemendaal en Wassenaar.

Grote stad niet representatief

Ook een grote stad als Den Haag blijkt niet representatief voor de verdeling van Nederland omdat de mensen in achterstandswijken (Hagenezen) en de hoger opgeleide mensen met een goede baan die wonen in de betere wijken (Hagenaars) daar bovengemiddeld sterk vertegenwoordigd zijn.

Erik van der Eijk, hoofd analyse bij Whooz, constateert dat Apeldoorn een uitstekende locatie in Nederland zou zijn voor een 'proeftuin', om de voorkeuren van de Nederlander te testen. ,,Verder blijkt maar weer eens: de publieke opinie in de media wordt vaak gevormd door mensen uit Hilversum, Den Haag of Amsterdam, terwijl dat in de praktijk helemaal niet 'klein Nederland' is."