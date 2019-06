Onderzoek ernstige gasexplosie Den Haag: nog veel meer woningen lopen risico

videoDe verwoestende gasexplosie middenin de Haagse wijk Laak afgelopen januari is veroorzaakt door een scheur van 12 centimeter in een grijs gietijzeren gasleiding. In Nederland liggen nog duizenden kilometers van dat soort leidingen, dus nog veel meer woningen lopen risico. Dit oude type gasleidingen moeten sneller dan gepland worden vervangen, is de conclusie van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) deed uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de enorme explosie, die ernstige gevolgen had en een compleet woonblok verwoestte. Een andere conclusie is dat er veel vaker moet worden gecontroleerd op lekken. Dagelijks in dichtbevolkte risicogebieden waar veel in de grond wordt gewerkt of verzakkingen zijn door bouw of verkeer, minimaal een keer per jaar in minder risicovolle gebieden.

Netbeheerders hadden al beloofd de vervanging van oude leidingen flink te zullen versnellen. ,,Door nieuwe innovaties en technieken is het ook mogelijk geworden ze echt eerder te vervangen", zegt Pieter van den Bergen van SodM.

Volgens hem is nog niet duidelijk wat de bron is geweest die het gas in de Haagse Jan van der Heijdenstraat heeft doen ontploffen. ,,Dat kan een schakelaar in de meterkast zijn geweest of een lampje.”

Niet opgemerkt

Uit de ‘dunne’ scheur in de leiding liep 10 kuub gas in de kruipruimte onder het drie verdiepingen hoge appartementencomplex. Dat is volgens Van den Bergen zo'n kleine hoeveelheid dat de druk niet zichtbaar daalt en het dus niet wordt opgemerkt door de netbeheerder, in dit geval Stedin.

Het gas hoopte zich op in de kruipruimte waarin bewoner Sharwin Ramgolam (28) na de enorme explosie terecht kwam en hij bekneld tegen een balk acht uur lang onder het puin op zijn redding lag te wachten. Zijn ouders waren toen al met zware verwondingen onder het puin vandaan gehaald en naar ziekenhuizen gebracht. Sharwin vertelde deze week zijn huiveringwekkende verhaal.



Drie zwaar gewonden

Bij de ontploffing op 27 januari in Den Haag raakten drie bewoners uit één gezin zeer ernstig gewond. Zes andere woningen raakten ook zwaar tot onherstelbaar beschadigd. Daarmee zijn in totaal negen gezinnen gedupeerd geraakt. Een veelvoud aan bewoners raakte dakloos. De getroffen koopappartementen moesten worden gesloopt. Omliggende huizen werden onbewoonbaar verklaard.

Het rapport van het SodM naar de oorzaak van de explosie en wat er nu verder moet gebeuren, is het eerste waarin meer duidelijk wordt wat er vooraf is gegaan aan de explosie. De bewoners wachten al maanden op nieuws over de oorzaak van de klap die hun leven blijvend heeft ontwricht. Ook het Openbaar Ministerie komt vandaag met een rapport en concludeert dat er geen strafbaar feit is gepleegd. ,,Aan geen van de betrokkenen is een strafrechtelijk verwijt te maken.” Dat bekijkt vooral of een instantie vervolgd moet worden wegens nalatigheid. Maar wanneer die rapportage is afgerond, kan een woordvoerder niet zeggen.

Risico’s al tien jaar bekend

De grijs gietijzeren gasleidingen zijn al veel langer in beeld als leidingen waar risico’s aan kleven. Tien jaar geleden deed de Raad voor de Veiligheid al de aanbeveling dit type leidingen snel te vervangen. Dat was na een soortgelijke gasexplosie in Amsterdam. Omdat niet alle leidingen van dit type tegelijkertijd kunnen worden gesaneerd is toen in overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een programma opgesteld waarin netbeheerders tot 2030 de tijd hadden ze te vervangen. Maar dat gaat de overheidsinstantie nu niet snel genoeg.

In Nederland ligt nog 3025 kilometer aan oude leidingen, op een totaal netwerk van 125.300 kilometer. Ze zitten in de grond in de grootste regio’s van het land. In steden en gebieden waar Stedin, Liander, Westland Infra en Enexis netbeheerder zijn. Op de websites van deze beheerders kan iedereen vanaf vandaag zelf zien in welke straten de leidingen liggen. Ook wordt aangegeven wanneer hun straat aan de beurt is voor vervanging.

‘Onbevredigend’

Netbeheerder Stedin noemt het ‘onbevredigend’ dat op basis van het onderzoek ‘geen aanwijsbare reden lijkt te zijn voor het ontstaan van de scheur’. ,,Daarom overlegt Stedin met de onderzoekers om gezamenlijk aanvullend onderzoek te doen”, reageert Stedin-voorman Marc van der Linden. ,,Het achterhalen van de oorzaak is van belang om nog beter risicoschattingen te kunnen maken.’’

Het is nog de vraag wie er precies voor de kosten van de gasexplosie op gaat draaien. Vooralsnog trekt niemand de portemonnee voor de gedupeerde familie. De Stedin-baas laat wel weten dat zij ‘in gesprek’ zijn met ‘de gedupeerden van de ernstig getroffen woningen om de verdere financiële en materiële afwikkeling goed te laten verlopen’. Van der Linden: ,,Voor de gedupeerde bewoners en omwonenden is dit een verschrikkelijke ervaring geweest. Onze aandacht gaat daarom nu eerst uit naar een goede zorg voor de bewoners.’’

In de onderstaande kaart kunt u zien hoe oud de leidingen van Stedin zijn. Klik daarvoor op de pijltjes linksboven om de legenda open te klappen en vervolgens op gasvervangingsdata. De lichtste blauwe kleur geeft leidingen aan jonger dan 30 jaar, de middenkleur blauw geeft oudere leidingen aan en de donkerblauwe lijnen laten zien welke leidingen voor 2030 moeten worden vervangen.

Acht uur onder het puin

Bekijk hieronder een interview met slachtoffer Sharwin. De 28-jarige lag uren onder het puin na de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat.

