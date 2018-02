Onderzoek familie Remon Bruinsma wijst ook op noodlottig ongeval

Remon verdween in de nacht van 30 november op 1 december 2017 na een avondje stappen in Leeuwarden. Zij zielloze lichaam werd pas op 1 januari aangetroffen in een gracht. De politie en het Openbaar Ministerie concludeerden dat hij onder invloed van 'een grote hoeveelheid' alcohol zelf in het water was gevallen en er dus geen sprake is van een misdrijf, maar de familie schakelde patholoog Frank van de Goot in om extra onderzoek te doen. Zij wilden onder meer weten of hun zoon wellicht niet gedrogeerd was.



Van de Goot heeft na zijn meest recente onderzoek inmiddels het scenario van een noodlottig ongeval bovenaan zijn lijstje staan. ,,Ik heb alles wel zo'n beetje afgerond, ik wacht nog op wat uitslagen die van het NFI komen, maar het ziet er toch wel naar uit dat deze jongen al geruime tijd in het water lag. De periode dat hij vermist is, komt zonder meer overeen met de kenmerken die hij nu heeft over hoe lang hij in het water heeft gelegen.''