Onderzoek naar fraude met vaccinatiebewijzen, medewerkers GGD op non-actief

Buurman zag gemaskerde dader uithalen met hamer: ‘Hij leek van plan hem dood te slaan’

16:09 De aanval van drie gemaskerde mannen zondagavond in een woning op de Van Thienenlaan in Eindhoven had alles weg van een afrekening. En die had zomaar fataal kunnen zijn. Pas toen Usman, de Pakistaanse buurman, poolshoogte kwam nemen, stopte de aanval met hamers en ploertendoders. „Zijn huisgenoten dachten dat hij dood was.”