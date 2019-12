Onderzoek naar liquidaties door motorbende Caloh Wagoh vertraagd door tekort aan politiemensen

Dat melden bronnen die bij het onderzoek betrokken zijn. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn capaciteitsproblemen en beperkte technische onderzoeksmogelijkheden de oorzaak voor de vertraging. Eerder had het OM laten weten dat het onderzoek aan het einde van dit jaar zo goed als afgerond zou zijn.



‘De beperkingen in de onderzoekscapaciteit en de technische mogelijkheden van onderzoek hebben wij onvoldoende onderkend. Wij zijn in onze inschattingen en prognoses te optimistisch geweest’, schrijft het OM in een brief die door deze site is ingezien.



Het OM biedt de rechtbank hiervoor excuses aan. Dat de vertraging komt door een tekort aan rechercheurs is pijnlijk, gezien de personeelsproblemen waar de politie toch al mee te kampen heeft. Ook het rechercheteam dat onderzoek doet naar de motorclub heeft tijdelijk mensen moeten inleveren die andere politietaken moeten vervullen.

Goudmijn aan bewijs

De vertraging – minimaal een halfjaar volgens het OM – is ook ingegeven door de goudmijn aan bewijs die is gevonden bij Caloh Wagoh-president Keylow. Van hem heeft de politie een groot aantal telefoons, laptops en externe harde schijven in beslag genomen. De vangst kent zijn weerga niet: de president blijkt zeer belastende chatgesprekken over het voorbereiden van liquidaties te hebben gefilmd.

Daardoor kan de recherche precies reconstrueren welke personen betrokken zijn bij het uitvoeren of voorbereiden van deze huurmoorden. Dat is opvallend, omdat Keylow zijn gesprekken juist voerde met een versleutelde PGP-telefoon, om zo te kunnen communiceren zonder dat de buitenwereld kon meelezen. Ook was er een instelling ingeschakeld waardoor de berichten automatisch na twee uur werden vernietigd. Maar al die beveiliging is nutteloos gebleken, omdat hij die gewraakte berichten op zijn telefoon fotografeerde, filmde én opsloeg.

In de chats werd openlijk gesproken over het uitvoeren van moorden. Onder meer over de voorgenomen moord op Inchomar Balentien: ‘Als je hem dit weekend of maandag nog (doet) geef ik je snel 80 zonder gezeik’, schreef een van de verdachten aan de president. Hij bedoelde daarmee waarschijnlijk dat hij 80.000 euro wilde betalen voor de huurmoord. ‘Ok. Maak er werk van’, reageerde Keylow daarop.

Nieuw moordonderzoek

Onlangs is het onderzoeksteam zelfs nog op nieuwe video’s en foto’s van de gewraakte chats gestuit, die allemaal uitgekeken moeten worden. Ook moeten ze handmatig worden uitgewerkt, wat veel tijd kost. Daarnaast zijn er te weinig rechercheurs beschikbaar die de betreffende liquidatieonderzoeken goed genoeg kennen om deze gesprekken te analyseren en te duiden.

Wel is nu al duidelijk dat op basis van de nu beschikbare chats de politie een nieuw moordonderzoek is gestart. Om welke moord het gaat, is nog onduidelijk. Ook heeft de politie in de chatgesprekken ontdekt dat er nog steeds mensen in het criminele circuit gevaar lopen te worden vermoord. ‘Dit leidt tot veiligheidsissues die acute aandacht behoeven’, aldus het OM. In totaal zijn er bij verschillende verdachten zo’n 1000 gegevensdragers aangetroffen. Het is de recherche bij 170 van deze dragers nog niet gelukt ze te kraken. ‘Over de voortgang hiervan valt geen voorspelling te doen’, schrijft het OM.

In totaal worden in dit strafproces vijftien verdachten vervolgd voor vier moorden en talloze pogingen tot moord. Naast de gesprekken van de president van de club vormen ook de verklaringen van Tony de G. een belangrijk onderdeel van het bewijs. Hij was betrokken bij de moord op Jaïr Wessels, maar liep over naar justitie. In ruil voor strafvermindering heeft hij meer dan twintig uitgebreide verklaringen afgelegd over het reilen en zeilen bij Caloh Wagoh. Hoeveel strafvermindering hij krijgt in ruil voor zijn verklaringen heeft het OM nog niet bekendgemaakt.

Taghi