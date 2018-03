Onderzoek naar Q-koorts: ondanks behandeling worden klachten alleen maar erger

Steeds minder werkloosheid in Nederland

7:21 Ten opzichte van een jaar geleden is er dit jaar al een lichte daling van werkeloosheid in Nederland te zien, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In februari waren er 367.000 werkelozen, oftewel 4,1 procent van de beroepsbevolking. In januari was dat nog 4,2 procent.