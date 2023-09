Onderzoek: strenger asielbeleid schrikt asielzoeker niet af

Dat schrijven onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut na onderzoek. Asielzoekers maken maar in ‘beperkte mate’ een keuze voor het land waar zij asiel aanvragen, schrijven de onderzoekers. ,,De vraag waar iemand naartoe kan, is belangrijker dan de vraag waar iemand naartoe wil.”

Het netwerk dat ze hebben in het land waar ze heen reizen, de infrastructuur daarheen en de financiële middelen de ze hebben, spelen wel een rol. Sterker: er komt ook vaak toeval bij kijken. Het ‘land van bestemming’ verandert tijdens de reis nogal eens. Soms bijvoorbeeld omdat ze iemand tegenkomen die hulp aanbiedt bij de reis, of omdat ze gaandeweg zonder geldige verblijfspapieren staande worden gehouden door de politie in een land.

Toch is het veel vaker zo dat een asielzoeker mikt op een land waar die al familie of vrienden heeft. Nederland bijvoorbeeld wordt wel aantrekkelijk geacht, maar dan niet vanwege het asielbeleid. De veiligheid in ons land en de welvaart spelen wel een rol.

Gezinshereniging

Regels rond gezinshereniging kunnen van invloed zijn, maar dat wegen de asielzoekers pas af als ze al in de EU zijn. Bovendien, zeggen onderzoekers, zijn de verschillen in asielbeleid tussen EU-landen ‘relatief klein’. ,,En is het beleid minder bepalend dan de veiligheid en sociale netwerken.”

De conclusies zijn opvallend, omdat in de politiek vaak zorg is over de ‘aanzuigende werking’ die coulant asielbeleid zou hebben. Het kabinet-Rutte IV viel zelfs door een ruzie binnen het kabinet over gezinshereniging.

Taal

De onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut baseren zich voornamelijk op eerder gedane wetenschappelijk onderzoeken, maar uit gesprekken met tientallen asielzoekers die deze site de afgelopen jaren had, komt eenzelfde beeld naar voren. De keuze voor een land, áls die al van tevoren gemaakt wordt, is vaak gebaseerd op aanwezigheid van vrienden of familie en de taal die er wordt gesproken. Zo kiezen veel Franstalige migranten uit West-Afrika, die via Tunesië naar Europa komen, voor Frankrijk of België. Ook de (verwachte) kans op werk speelt vaak mee.

De afgelopen jaren vormden Syriërs steeds de grootste groep nieuwe asielzoekers in Nederland. Dat komt de laatste jaren ook vooral door gezinshereniging. Ook kwamen de afgelopen jaren relatief veel Eritreeërs naar Nederland, waar al lang een Eritrese gemeenschap is.

