Onderzoek: treinpersoneel tussen 1970 en 2020 blootgesteld aan chroom-6, NS komt met compensatie

Net als bij Defensie en KLM werd er op onderhouds- en servicelocaties van NS langdurig gewerkt met chroom-6. Het gaat om de periode 1970 en 2020, aldus de de Onafhankelijke Commissie Chroom-6 NS. De stof zat onder meer verwerkt in de verf en grondverf, waarmee de treinen werden geschilderd.

Voor het onderzoek sprak de commissie met tweehonderd (voormalige) medewerkers van, van gewone medewerkers tot leidinggevenden. Personeel van zeventien locaties werden bevraagd.

Met name schilders, spuiters, lassers, monteurs, bankwerkers en schoonmakers op werkplaatsen van NS-onderhoudsdochter NedTrain liepen gevaar, met name voor het jaar 2000. Hoeveel werknemers gezondheidsschade hebben geleden, is echter niet meer te achterhalen. Hetzelfde geldt voor de mate van blootstelling waaraan onderhoudspersoneel is blootgesteld. De concentraties van de giftige stof in de verf werd destijds niet bijgehouden.

Het moeten echter om flinke aantallen gaan. Zo startten 33 Tilburgse werklozen eerder een rechtszaak omdat zij tussen 2004 en 2010 treinen opknapten in Tilburg, in een reïntegratie-project van NS en de gemeente Tilburg. In totaal 800 werklozen waren bij het project betrokken. De rechtbank Breda oordeelde toen dat NedTrain aansprakelijk was voor de schade.

Gebrek aan kennis

De onderzoekscommissie - waarin ook TNO, de universiteiten van Maastricht en Tilburg plus enkele onafhankelijke onderzoekers zitting hadden - oordeelt hard. Bij NS was er langdurig een gebrek aan kennis omtrent de gevaren van chroom-6: bij de leiding en daardoor ook bij de medewerkers. Zij werden daardoor onvoldoende beschermd tegen de gevaren en daarover voorgelicht.

Toen de risico's in de jaren 80 onderkend werden, is met name gekeken naar het terugdringen van de risico's. Pas vanaf de jaren 90 werden er daadwerkelijk beschermingsmaatregelen geïmplementeerd, zoals gescheiden werkruimten voor lassen, schuren en slijpen. Vanaf 2010 kwam er ook goede ventilatie en afzuiging op NS-locaties.

Nieuwe president-directeur Wouter Koolmees reageert geschrokken. ,,De aanbevelingen van NS liegen er niet om. Dit is erg verdrietig, wij hebben als NS gefaald. Ik bied namens de directie mijn excuses aan voor het leed en verdriet dat medewerkers hierdoor hebben geleden.”

Schadevergoeding

Volgens Koolmees opent NS een compensatieregeling, waarop gedupeerden en eventuele nabestaanden, waarop vanaf vandaag een beroep gedaan kan worden. Deze regeling is vergelijkbaar met de regeling die Defensie eerder instelde. Gedupeerden kunnen aanspraak maken op een immateriële schadevergoeding van 5000 tot 40.000 euro, afhankelijk van de functie, de functieduur en de aandoening. Ook hebben ze recht op een eenmalig bedrag van 3850 euro. Dat geld is bedoeld voor gemaakte kosten die voor eigen rekening blijven, zoals ziektekosten die onder het eigen risico vallen en/of reiskosten.

Ook nu is er bij onderhoud en revisie van NS-treinen nog steeds blootstelling aan chroom-6 mogelijk, concludeert de commissie. Hoewel verwaarloosbaar laag, doen de onderzoekers een aantal aanbevelingen om de veiligheidsmaatregelen verder aan te scherpen.

Wat is chroom-6? Chroom-6 is een metaal dat aan de verf wordt toegevoegd omdat het roestvorming tegengaat. Het wordt ook gebruikt voor het verchromen van metaal of kunststof, in roestwerende middelen voor metalen oppervlakken, in houtconserveringsmiddelen en in bepaalde soorten cement. Bij het schuren kan de stof vrijkomen, waardoor chroom-6 deeltjes ingeademd kunnen worden. Langdurige blootstelling kan tot ernstige gezondheidsschade leiden, waaronder longkanker, neus- en bijholte kanker, maagkanker en strottenhoofd kanker. Daarnaast zijn chronische longziekten mogelijk als astma, longfibrose, COPD en neusslijmvliesontsteking

