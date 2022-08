Onderzoekers kijken machteloos toe: ‘Nu ook roofvogels dood door vogelgriep’

Spaanse vrouw (52) beschul­digt Dance Val­ley-baas Brian B. van verkrach­ting

Een 52-jarige Spaanse vrouw beschuldigt de Nederlandse dance-ondernemer Brian B., eigenaar van de United Dance Company (UDC), ervan haar in april in haar woning in Madrid te hebben verkracht. De 49-jarige B. uit Edam is diezelfde avond door de politie gearresteerd en heeft volgens de vrouw ongeveer een maand in een Spaanse cel gezeten. Dat laatste heeft justitie in Spanje nog niet bevestigd.

17 augustus