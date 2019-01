Onderzoekers: 'Zelftest net zo nauwkeurig als uitstrijkje'

Maurits­huis koopt doek leermees­ter Rembrandt

0:52 Het Mauritshuis in Den Haag heeft het schilderij De prediking van Johannes de Doper van Pieter Lastman in bezit gekregen. Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Het museum wil al heel lang een aansprekend en hoogwaardig schilderij in de collectie hebben van de belangrijkste leermeester van Rembrandt van Rijn.