Onderzoeksbureau én KNVB: bestuur Supportersclub Oranje niet corrupt

,,Ook om aan álle twijfel een einde te maken'', zegt Hans Koets, advocaat van de Supportersclub die zich nog steeds ergert aan de publicatie van Follow The Money. ,,De bestuursleden zijn neergezet als criminelen terwijl Follow The Money nóóit met ons in gesprek wilde gaan.''



Eric Smit van Follow The Money noemt de conclusies 'volstrekt ongeloofwaardig' omdat het rapport niet openbaar wordt gemaakt. ,,Zolang ze dat niet doen, neem ik dit voor kennisgeving aan. Als zij concluderen dat ons artikel niet klopt, wil ik de onderbouwing zien.''



Inge-Lisa Toxopeus zegt echter dat openbaar maken van het rapport niet kan. ,,Dat staan de accountant-regels niet toe'', zegt zij. ,,Omdat dit een intern onderzoek is, gedaan omdat Follow The Money iets in het leven heeft geroepen. Dit dient verder niet het algemeen belang.'' Eric Smit van Follow The Money noemt dat 'een kul-argument'.



Een gevolg van het onderzoek van Toxopeus is dat een Raad van Toezicht in het leven gaat worden geroepen om het bestuur voortaan te controleren. Ook komt er een jaarlijkse ledenraadpleging over de financiën.