Onderzoeksraad bekijkt liftdrama Arnhem, jonge verdachten nog vast

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een verkennend onderzoek begonnen naar de fatale flatbrand in Arnhem. De raad heeft informatie opgevraagd bij de betrokken diensten en partijen en vandaag gaan twee onderzoekers bij de flat aan het Gelderseplein kijken.

Binnen enkele weken besluit de onderzoeksraad of er een formeel onderzoek volgt. ,,We kijken of hieruit lering valt te trekken”, zegt een woordvoerster. ,,We kijken niet vaak naar woningbranden, maar door de hele context en de vreselijke afloop willen we kijken of hier veiligheidslessen uit kunnen halen.”

Een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje kwamen om het leven, de 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten gewond. Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat toen de brand uitbrak en heeft zich waarschijnlijk in de lift in veiligheid willen brengen.

Nacht in de cel

De brand in de flat aan het Gelderseplein is vermoedelijk ontstaan door vuurwerk. De twee jongens van 12 en 13 jaar die worden verdacht van betrokkenheid bij de fatale flatbrand hebben de nacht in de cel doorgebracht. De politie gaat vandaag verder met hun verhoor, meldt het Openbaar Ministerie. Dat doet verder geen mededelingen, omdat de verdachten minderjarig zijn.

Een groot deel van de flat van negen verdiepingen stond vol rook. De lift is waarschijnlijk tot stilstand gekomen doordat de stroom uitviel in het gebouw.. Het vuur ontstond na middernacht in de entree van het flatgebouw. De politie gaat uit van opzet, er waren al sporen van vuurwerk aangetroffen.

Volledig scherm Bloemen en knuffels bij de flat aan het Gelderseplein © De Gelderlander

Bloemen en knuffels

Bij de flat worden vanochtend bloemen en knuffels gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Enkele tientallen mensen hebben daar hun steun betuigd aan de slachtoffers van de ramp, die zich er in de nacht van dinsdag op woensdag voltrok. Er branden kaarsen en voor de dranghekken worden bloemen en knuffeldieren gelegd. Ook in de hekken zijn knuffels gehangen.