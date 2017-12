Onderzoeksraad bekijkt reïntegratie tbs'ers naar aanleiding van dood Anne Faber

Fidan Ekiz: Ik kan het wel aan als Turken me een nestbevuiler noemen

13:00 We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen. Vandaag aflevering tien: columnist/documentairemaker/DWDD-tafeldame Fidan Ekiz (41). Ze moest voor het eerst mantelzorgen, deed het stof opwaaien met een column over de Turkse rellen en scheidde van man/journalist Wierd Duk. Het afgelopen jaar was een roerig jaar.