Onderzoeksraad voor Veiligheid: eisen brandveiligheid meubilair in Nederland onvoldoende

Nederland blijft flink achter bij andere Europese landen als het gaat om de brandveiligheid van meubilair. In diverse landen worden eisen gesteld aan de brandveiligheid van meubels, in Nederland geen enkele. En dat terwijl de meeste meubels gevuld zijn met zeer brandgevaarlijk kunststofschuim.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een vandaag gepubliceerd rapport naar aanleiding van de fatale flatbrand in Arnhem in de nieuwjaarsnacht van 2020. Hierbij kwamen een 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoon om het leven. Een tweede belangrijke conclusie is dat er maar één beschikbare vluchtroute was, en juist daar woedde de brand. Bewoners konden daardoor onmogelijk hun woning ontvluchten. De veiligheid van woongebouwen dient daarom verbeterd te worden, aldus de OVV.

De brand ontstond in een bankstel dat illegaal in de entreehal van de flat stond. Het was daar door een flatbewoner als grof vuil neergezet. Het hele trappenhuis stond vol met rook en de entree van de flat brandde uit. Een gezin met jonge kinderen, dat net nieuwjaarswensen had overgebracht aan de grootouders die in de flat wonen, kwam vast kwam te zitten in de lift. Vader en zoontje kwamen om het leven. Zij stikten door de giftige rook die bij de brand van het bankstel vrijkwam. De moeder (36) en dochter (8) van het gezin dat in de lift zat raakten zwaar gewond, maar overleefden de gevolgen van de brand. De brandweer trof nadat de brand was geblust het gezin aan op de derde verdieping van de flat.

Klein vlammetje

Het bankstel dat in de entreehal van de flat was neergezet, was ook gevuld met het licht ontvlambare kunststofschuim. De brand ontwikkelde zich vervolgens snel en veroorzaakte veel en giftige rook. In een aantal Europese landen worden daarom eisen gesteld aan de brandveiligheid van meubilair. ,,De Onderzoeksraad voor Veiligheid roept de Nederlandse overheid op zich aan te sluiten bij deze landen en eisen te stellen aan de brandveiligheid van meubilair”, schrijft de OVV.

De brand is veroorzaakt door twee jongens - destijds 12 en 13 jaar oud - die kort na middernacht vuurwerk hadden afgestoken in het portiek van de flat aan het Gelderseplein. Een klein vlammetje op de bank groeide toen tot de brand uit, zoals de camera’s laten zien. De jongens voelen zich heel erg schuldig. De rechtbank Arnhem oordeelde eind juni vorig jaar dat deze jongens wel schuldig waren aan de brand, maar ze kregen geen straf. De rechtbank vond dat de jongens wel aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend hadden gehandeld, maar dat niemand erbij wint als ze daarvoor een straf opgelegd krijgen. Wel moeten de ouders van de twee jongens 90.000 euro betalen als compensatie voor het verdriet van de moeder en dochter.

Eén vluchtroute

De OvV concludeert dat er veel woongebouwen in Nederland beschikken over slechts één vluchtroute. ‘Het vrij en brandveilig houden van deze enige vluchtroute is daarmee van levensbelang’, aldus het rapport. Gebouweigenaren, in dit geval wooncorporatie Vivare, zijn hiervoor verantwoordelijk, aldus de OvV. Daarnaast moeten gemeenten hierop actief toezien. De OvV gaat bij de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren aanbeveling doen om te zorgen voor een verbetering van het toezicht op brandveiligheid.

De familie van de nabestaanden heeft onmiddellijk gereageerd op de conclusies van de OvV. De familie vindt het emotioneel zeer belastend te weten dat de brand wellicht voorkomen had kunnen worden. ,,Wij beseffen, en dat is emotioneel zwaar, dat deze gebeurtenis door nalatigheid is ontstaan en daardoor misschien wel voorkomen had kunnen worden. Wij hopen dat het onderwerp brandveiligheid nu ook bij woningcorporatie Vivare hoog op de agenda staat en dat ook zij, naast de bewoners, zich houden aan de regels en afspraken wat betreft de brandveiligheid”, schrijft de familie in een reactie. ,,Wij krijgen er Raymond en Jelle niet mee terug, maar wij gaan ervan uit dat betrokken partijen de conclusies in het rapport opvolgen, zodat dergelijke gebeurtenissen in de toekomst voorkomen kunnen worden.”

Crisislab, een onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen, concludeerde vorig jaar al dat de flat brandveilig was. Het onderzoek gebeurde op verzoek van de flatbeheerder, woningcorporatie Vivare.

