Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen in Oss

Op basis van deze verkenning volgt later een besluit over een eventueel vervolg, aldus de raad. Het ongeluk gebeurde op een bewaakte overgang vlakbij het station Oss West.



De Veiligheidsraad presenteerde afgelopen juli nog een rapport over de veiligheid van overwegen in Nederland. De Raad vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daar meer aandacht voor moet hebben. Uit het onderzoek blijkt volgens de Veiligheidsraad dat verantwoordelijkheden niet helder belegd zijn. Daarnaast is het opvallend dat het merendeel van het budget wordt besteed aan slechts een beperkt aantal overwegen.