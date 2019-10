Onderzoeksraad waarschuwt voor ondiepe vaarroute bij Wadden

Vattenfall: Voorlopig geen nieuwe biomassa­cen­tra­les in Nederland

17:25 Energiebedrijf Vattenfall zal in Nederland na de omstreden biomassacentrale in Diemen geen nieuwe plannen voor soortgelijke centrales ontwikkelen. Dat zegt directeur Magnus Hall tegen Trouw. Die krant meldt dat het hevige debat dat op dit moment woedt over biomassa een van de redenen is voor het besluit van Vattenfall.