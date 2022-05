Ongehoord Nederland-filosoof doet aangifte na oproep tot liquidatie, Omtzigt eist excuses van bedreiger

Blommestijn, vaste gast bij Ongehoord Nederland en voormalig onderzoeker aan de Universiteit Leiden, ontvangt naar eigen zeggen bijna dagelijks haatberichten en bedreigingen via sociale media. ,,Ik doe nooit aangifte van een individueel geval, maar hier trek ik een grens”, vertelt Blommestijn aan deze site. ,,Ik heb de afgelopen maanden van alles over mij heen gekregen, maar een publieke oproep om mij te liquideren is echt een stap te ver. Ik hoop dat de politie deze persoon aanpakt.”

De onbekende man plaatste op Twitter een foto van een motie die zogenaamd door Pieter Omtzigt zou zijn ingediend. In de motie wordt opgeroepen om Blommestijn publiekelijk te liquideren. ,,Wanneer voeren we deze motie eens uit?”, schrijft de man, van wie het account inmiddels niet meer bestaat. Omtzigt is geschrokken van de bedreiging. ‘Ik hoop dat de persoon die deze tweet en dit screenschot gemaakt heeft heel snel excuses maakt aan Raisa Blommestijn. En ook aan mij: het is echt lasterlijk om fake moties rond te sturen die niet zijn ingediend’, twittert de voormalig CDA’er.

Bekende naam

In het wereldje van coronademonstranten is Raisa Blommestijn een bekende naam. De recentelijk gepromoveerde rechtsfilosoof sprak zich het afgelopen jaar geregeld uit over de coronamaatregelen en de coronapas, die ze discriminerend en onrechtvaardig vindt. Ook zet ze soms vraagtekens bij het vaccin. ‘Ligt het aan mij of gaan er wel heel veel (ogenschijnlijk jonge en gezonde) mensen dood de laatst tijd?’, twitterde de Leidse laatst nog. Zelf ontkent Blommestijn dat ze hiermee aan het vaccin refereert, maar het leverde haar een stortvloed aan kritiek op van diverse prominente commentatoren.

,,Ik weet dat er mensen zijn die op z’n zachtst gezegd geen fan zijn van de dingen die ik zeg of schrijf”, zegt Blommestijn. ,,De grote hoeveelheid haatberichten staat voor mij symbool voor de huidige staat van de maatschappij. Een maatschappij die polariseert en die ons niet meer de ruimte geeft om met elkaar in gesprek te gaan. We zijn de laatste jaren steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Al die haatberichten creëren een intimiderende sfeer waar ik mij grote zorgen over maak.”

Tweede Kamerlid Wybren van Haga vraagt zich af ‘hoeveel mensen celstraf’ de bedreiger krijgt voor ‘deze walgelijke oproep tot het doden van Raisa Blommestijn‘. ‘Interessant om te zien of ons strafrecht voor iedereen, voor links en voor rechts, dezelfde werking heeft’, twittert de BVNL-leider.

Blommestijn zegt morgen aangifte te doen op het politiekantoor in de regio Den Haag. ,,Er hoeft er maar één te zijn die die berichten leest en tot actie overgaat. Daar ben ik niet alleen voor mezelf bang voor, maar ook voor andere mensen die zich in deze discussie mengen.”

