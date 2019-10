Ongeloof in Diemense straat na overlijden vrouw en baby: ‘Dit is echt afschuwelijk’

mogelijk misdrijfEen 48-jarige man zit vast voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een vrouw en een kind in Diemen. De lichamen werden vrijdag gevonden in een woning aan de Martin Luther Kinglaan, zo maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. De politie onderzoekt nog of sprake is van een misdrijf, maar de huurder van het huis is op de dag van de vondst aangehouden.

Het is niet bekend wat de relatie is tussen de man en de slachtoffers en of zij in het huis woonden. Aanvankelijk ging de politie nog niet uit van een misdrijf, maar inmiddels zijn er sterke aanwijzingen dat er mogelijk meer aan de hand is. Dat leidde ertoe dat de rechter-commissaris heeft besloten dat de man nog twee weken langer vast blijft zitten.



Volgens de Amsterdamse zender AT5 zijn de slachtoffers een moeder en een pasgeboren baby. Het Openbaar Ministerie (OM) wil dit niet bevestigen. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

‘Ontzettend tragisch’

Overbuurvrouw Sylvia, die al meer dan vijftien jaar in de straat woont, dacht vrijdag aanvankelijk aan een hennepkwekerij. ,,Dat is hier weleens vaker voorgevallen. Er stond hier ook een enorme container voor de deur en er was veel actie gaande rondom het appartementencomplex, dus ik dacht dat ze bezig waren met een inval. Nu blijkt het dus een familiedrama te zijn. Een vrouw en een jonge baby, wat ontzettend tragisch.”

De buurtbewoonster verbaast zich over het feit dat de aangehouden man een huurder van het pand is, zoals het OM stelt. ,,Dat kan bijna niet, want dit zijn allemaal koopflats. Wellicht is de woning via Airbnb verhuurd, dat zou wel kunnen.” Sylvia kende de vermeende slachtoffers niet. ,,Ik ken alleen mensen die hier net zo lang wonen als ik. De laatste tijd krijgt onze wijk steeds meer een internationaal karakter. Ik zie heel vaak expats en buitenlanders die ik nog nooit van mijn leven gezien heb.”

De Martin Luther Kinglaan, waar het drama zich heeft voltrokken, is doorgaans een hele rustige straat, weet Sylvia. ,,Hier gebeurt eigenlijk nooit wat. Vandaar dat ik er nu zo van schrik. Je vraagt je af wat er in hemelsnaam gebeurd is. Een vrouw en een kindje overleden, echt afschuwelijk. Wat een drama.”

OM