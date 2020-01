Ongeloof om dodelijk bakfietsdrama met jonge moeder en zoontje: ‘Wat draagt hij mee?’

Het jongetje dat in het Noord-Hollandse Bussum betrokken raakte bij een dodelijke aanrijding tussen een NS-stopbus en een bakfiets, is gisteren door het oog van de naald gekropen. Dat meldt burgemeester Hans ter Heegde in een emotionele verklaring op Facebook. De moeder van het kind, een jonge vrouw uit Naarden, bestuurde de bakfiets en overleed ter plekke aan haar verwondingen. ‘Laten we elkaar troosten en steunen in deze moeilijke tijd.’

Een stopbus van de NS sloeg gistermiddag vermoedelijk door een technisch mankement ineens op hol. De chauffeur verloor de controle over het stuur, ramde met behoorlijke snelheid vijf geparkeerde auto’s die werden meegesleurd door de straat en reed vervolgens een bakfiets met twee inzittenden omver. Het jongetje werd uit de bak geslingerd, zijn moeder kwam onder de bus terecht en raakte bekneld. Inspanningen van hulpverleners mochten niet baten.



Het zoontje van de vrouw bleef ongedeerd en dat is volgens de burgemeester een wonder. ‘Mijn dank gaat uit naar alle hulpverleners die meteen in actie zijn gekomen en de buurtbewoners die zich na het ongeval onder meer over de jongen hebben ontfermd’, zo toont Ter Heegde zich dankbaar. Hij spreekt van een ‘tweede tragedie in korte tijd’ waarbij een inwoner van zijn gemeente om het leven is gekomen. ‘Moeilijk te bevatten dat een moeder uit Naarden dodelijk verongelukt nadat zij geraakt wordt door een bus.’

Tekst gaat verder onder de tweet

Vervangend vervoer

De bus werd gisteren in opdracht van de NS ingezet als vervangend vervoer, omdat een sein- en wisselstoring het treinverkeer tussen Weesp en Naarden-Bussum ontregelde. De bus was van een onderaannemer van de vaste NS-busvervoerder Jan de Wit Group. ‘Zoveel verdriet is niet in woorden uit te drukken’, schrijft de directeur van deze vervoerder aangeslagen op Facebook.

‘Onze gedachten zijn bij het slachtoffer, haar familie en vrienden. Onze dank gaat uit naar alle hulpverleners en bewoners van Bussum die meteen in actie zijn gekomen.’ De directeur doelt onder meer op omwonenden die het jongetje direct na de aanrijding van straat plukten, hem afschermden van het drama en in een nabijgelegen woning probeerden te kalmeren.

Verdriet

Het dodelijke drama in Bussum maakt ook vandaag veel los, blijkt uit de enorme hoeveelheid reacties op sociale media. Een bericht van theoloog-inspirator Jos van Oord raakt veel mensen in het bijzonder. ‘Ik reed gisteravond door Bussum en hoorde op de autoradio het bericht dat een jonge moeder was overleden na een ongeluk met haar bakfiets. Hartverscheurend.’

Op zijn afspraak hoorde Van Oord om wie het ging. ‘Een naam maakt het nog persoonlijker. De dood is wreed, dacht ik. De dood hakt erin. Je hebt je kind opgehaald van school of kinderdagverblijf, nog even langs de winkel voor boodschappen, maar je komt niet meer thuis. En wat draagt het kind allemaal mee in haar of zijn herinnering? Ik lag er vannacht wakker van.’

Op Doneerfonds.nl is een crowdfundingsactie opgezet voor de nabestaanden van de moeder.