Ongeloof om ‘Instagram-rave’ in Hoofddorp: ‘Asociaal. Ziekenhuizen staan voor inktzwart scenario’

UpdateMet tientallen mensen feesten in een hotel in aanbouw terwijl ziekenhuizen voor het ‘inktzwarte scenario’ staan dat ze moeten aanwijzen wie ze wel en niet behandelen. De burgemeester van Haarlemmermeer reageert vol ongeloof op de grote illegale technorave die vannacht in Hoofddorp is opgerold. ,,Ik kan geen greintje begrip meer opbrengen voor organisatoren en feestgangers”, laat Marianne Schuurmans aan deze site weten.

In Hoofddorp rukte de politie met meerdere eenheden, waaronder ook hondengeleiders, uit naar het feest in het fabrieksgebouw aan het Regulusplein, dat momenteel wordt getransformeerd tot hotel. Het gaat volgens de Telegraaf om de illegale rave die was aangekondigd op het beruchte Instagramprofiel Locatie12.events. Dat account ontkent echter in alle toonaarden. ,,Dit zijn wij niet. We hebben er niks mee te maken. Onze avond was een succes, met eindtijd 06.00 uur.”

De Amsterdamse politie stond al de hele nacht op scherp. Ondanks dat er een rave vooraf was aangekondigd, was het voor de politie-eenheden in en rond Amsterdam nog afwachten waar de feestgangers precies zouden opduiken. ,,De omgeving van Amsterdam is groot, waardoor het voor de politie lastig in te schatten is waar het feest wordt gehouden. We kregen de groep in het vizier toen er een melding kwam dat er een grote groep zich verplaatste van het ene punt naar het andere punt. We hebben de oren en de ogen van de buurt nodig”, zegt de woordvoerster.

Ronduit asociaal

Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer, waar Hoofddorp onder valt, heeft geen goed woord over voor mensen mensen die illegale feesten organiseren in coronatijd. ,,Het is bijzonder onverstandig, want je kunt hier een besmetting oplopen en die doorgeven aan je familie, vrienden of collega’s. Dit is een risico dat je niet moet en mag nemen.”

Het is bovendien ronduit asociaal, zegt Schuurmans. ,,Asociaal voor de horeca en de evenementenorganisaties, die allemaal hun deuren hebben moeten sluiten. De organisatoren van dit soort feesten slaan een slaatje uit de ellende van een ander.” De burgemeester maakt zich zorgen om toekomstige feesten, temeer omdat de ziekenhuizen volstromen met coronapatiënten. ,,Ik kan gezien de huidige situatie geen greintje begrip meer opbrengen voor organisatoren en feestgangers, zeker gezien het feit dat ziekenhuizen voor het inktzwarte scenario staan dat zij moeten gaan aanwijzen wie ze wel en niet behandelen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om corona eronder te krijgen.”

De bezoekers van de rave waren niet bepaald onder de indruk van de zorgwekkende verhalen uit de ziekenhuizen. Tegen de Telegraaf geven ze aan de oproepen van artsen en virologen over het coronavirus te wantrouwen. „Ach, ik leef van dag tot dag”, vertelde een bezoekster. ,,Het is verboden, maar ja, toch een feessie.”

Boete

In het Limburgse Tegelen beëindigde de politie woensdagavond ook een feest, waarbij de ME werd ingezet. Veertig personen waren aanwezig bij het feest in een bedrijfspand aan de Steylerstraat. Van alle bezoekers zijn de identiteitsgegevens genoteerd. Zij kunnen allemaal een bekeuring verwachten, meldt de politie. Vijf personen hebben de nacht doorgebracht op het politiebureau. Zij waren aangehouden omdat ze geen geldig identiteitsbewijs konden tonen. Zij zitten nog vast.

Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4000 euro. Voor bezoekers die de coronaregels overtreden, zijn de boetes onlangs verlaagd van 395 euro naar 95 euro. Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer haalde snoeihard uit naar mensen die illegale feesten organiseren in coronatijd. ,,De organisatoren vind ik crimineel en zouden wat mij betreft hogere boetes opgelegd mogen krijgen.”

Instagramaccount

Het besloten Instagramaccount Locatie12.events is politie en gemeentes gedurende de coronacrisis een doorn in het oog. De beheerders achter het account hebben een groot bereik en weten met prikkelende live stories duizenden feestvierders - vaak tussen de 18 en 30 jaar oud - te verleiden om naar de feestjes te komen, meestal gehouden in een verlaten buitengebied.

Volgers kunnen zich via privéberichten opgeven voor de rave en krijgen dan de locatie door. Voor de politie blijft het lastig om de feesten van Locatie12.events aan te pakken. De organisatie screent eventuele bezoekers, locatie en precieze blijven zo lang mogelijk geheim. Voor de feesten wordt entreegeld gevraagd.

