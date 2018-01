Ongeloof om trieste dood Gerrit de Heus (67) bij tankstationdrama: 'Dit verzin je gewoon niet'

Gerrit de Heus en twee collega’s uit Sliedrecht en Den Helder kwamen maandag van een klus in Engeland vandaan. Onderweg naar huis stoppen ze bij een tankstation langs de E40 in Drongen om een kopje koffie te drinken. Op het moment dat ze binnen staan, gebeurt het onvoorstelbare: een auto die aan de pomp staat komt opeens in beweging en ramt in volle vaart de voorpui van de winkel.



Precies op die plek staan de drie medewerkers van het bedrijf nietsvermoedend met elkaar te praten. Eén van hen ziet de auto op zich af komen en kan net op tijd wegspringen. Voor de andere twee is het al te laat. ,,Zo denk je binnen rustig een bakkie te doen, en dan gebeurt er zoiets. Je krijgt het gewoon niet verzonnen. Eén klap, en het was gedaan. Het gebeurde in een flits.”



Toegesnelde hulpdiensten proberen nog het leven van Gerrit te redden, maar dat blijkt tevergeefs: hij overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen. De andere collega wordt zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij brengt de nacht door op de intensive care. Inmiddels is hij buiten levensgevaar.